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Петербуржец стал фигурантом дела о финансировании экстремизма из-за доната ФБК в 2021 году

16:51 • 02.11.2023

Против сотрудника авиаремонтной компании Антона Зидерера из Петербурга возбудили дело о финансировании экстремистской деятельности из-за доната «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК) политика Алексея Навального в августе 2021 года. Об этом сообщают Baza и «Медиазона».

Телеграм-канал утверждает, что поводом для возбуждения дела стало пожертвование размером в две тысячи рублей. Зидерер отправил его на американский счет ФБК. Baza также пишет, что дело возбудили 30 октября, а Зидерера отпустили под обязательство о явке. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального «экстремистскими» организациями в июне 2021 года. Решение вступило в силу 4 августа. Первым фигурантом дела из-за донатов ФБК летом прошлого года стал сооснователь «Диссернета», физик и журналист Андрей Заякин. 

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