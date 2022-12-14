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Суд заочно арестовал сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина. Его обвиняют в финансировании экстремизма за донат ФБК — это первое такое дело 

15:13 • 14.12.2022

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал сооснователя «Диссернета», физика и журналиста Андрея Заякина. Информация об этом появилась на сайте Мосгорсуда. 

Андрея Заякина задержали 28 августа этого года и обвинили в финансировании экстремистской деятельности за перевод тысячи рублей в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Годом ранее ФБК, как и другие структуры оппозиционера, был признан экстремистской организацией. 

Тогда суд запретил Заякину выходить из дома по ночам и пользоваться интернетом. В конце октября МВД объявило Заякина в федеральный розыск. К тому моменту сооснователь «Диссернета» уехал из страны, нарушив запрет определенных действий.

«Про себя могу сказать, что теперь я в безопасности. Я прошу прощения у моих поручителей. Можно было бы побыть очень наивным человеком и надеяться на какое-то правосудие в России, но плохое состояние здоровья моей 79-летней мамы не позволило мне брать такие риски», — комментировал ранее «Холоду» свой отъезд Заякин. 

По данным «Медиазоны», дело Заякина стало первым случаем уголовного преследования за донаты ФБК. 

Источник: Мосгорсуд 

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