Эвакуацию в Египет из Газы ожидают примерно 600 россиян — посол РФ в Израиле

В секторе Газа находятся около 600 россиян, ожидающих эвакуации в Египет, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в эфире телеканала «Звезда».

По словам Викторова, российские власти ждут от египетских коллег сигнал, когда можно будет эвакуировать россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах». После этого для помощи в эвакуации направят дипломатов из Каира, в ней задействуют автобусы и самолеты.

КПП «Рафах» открылся для эвакуации людей накануне, это произошло впервые с начала войны. В тот же день в Египет из Газы доставили первых тяжелораненых палестинцев. КПП также работает на прием гуманитарной помощи для жителей анклава.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.