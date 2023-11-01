В Египет из Газы доставили первых тяжелораненых палестинцев

В Египет из Газы въехали первые машины скорой помощи с тяжелоранеными палестинцами. Об этом сообщают The Times of Israel со ссылкой на египетских чиновников и «Би-би-си» со ссылкой на своих корреспондентов, работающих у погранперехода «Рафах» между Египтом и сектором Газа.

По словам журналистов, из Газы уже вывезли как минимум семерых раненых палестинцев. Ожидается, что сегодня в Египет доставят от 80 до 90 тяжелобольных. Их будут размещать в полевых госпиталях, экстренно оборудованных возле КПП за последние сутки, пишет «Би-би-си».

Когда все тяжелораненые будут вывезены в Египет, через границу будут пропускать людей с двойным гражданством в количестве не более 500 человек в день, также отмечает «Би-би-си». При этом AFP сообщало, что 1 ноября через контрольно-пропускной пункт «Рафах» впервые с начала войны в Египет уже выехали десятки иностранцев и людей с двойным гражданством.

Пункт также работает на прием гуманитарной помощи для жителей анклава.

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