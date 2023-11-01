Совет при президенте по межнациональным отношениям обвинил якутский фильм «Айта» в национализме

Член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков назвал якутский фильм «Айта» режиссера Степана Бурнашева «образцовым примером националистического кино».

«Основной посыл фильма простой: русский полицейский (слабый, афоня) — причина конфликта, раздражитель, не потому что он преступник, а потому что он чужой. Не было бы русского — не было бы конфликта, между собой якуты договорились бы, у них и свои правоохранители есть, волевые, все по закону делающие и при необходимости даже русского афоню защитившие», — написал Дюков.

Он добавил, что фильм сняли «в этнократической республике, в которой уже произошла тихая этническая чистка: за 30 лет численность русских уменьшилась ровно вдвое, с 550 тысяч до 276 тысяч человек».

Фильм «Айта» вышел в российский прокат в марте 2023 года. По данным «Ведомостей», картина стала самой кассовой среди всех якутских фильмов: она собрала 26,4 миллиона рублей. В конце сентября Минкультуры отозвал у «Айты» прокатное удостоверение. В комментарии ТАСС представитель Роскомнадзора заявил, что «в картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности».

Режиссер Степан Бурнашев в разговоре с «Ведомостями» заявил, что видит миссию своего фильма иначе: «История как раз о том, что деление людей на “своих” и “чужих” может привести к трагедии. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов».

Глава Якутии Айсен Николаев выступил в поддержку Бурнашева и другого режиссера Дмитрия Шадрина, который снял фильм «Кандидат». В нем Минкульт усмотрел признаки ЛГБТ-пропаганды и отказался выдать картине прокатное удостоверение.

«Я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что оба они патриоты, никаких фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать они в принципе не способны», — заявил Николаев.

70 кинокритиков и киноведов подписали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с требованием вернуть «Айте» прокатное удостоверение. «Картина Бурнашева ни в коей мере не разжигает межнациональные противоречия, а однозначно осуждает самоуправство, чем бы оно ни было вызвано. А вот запрет произведенного в Якутии фильма, который осуществлен двумя федеральными ведомствами, точно не способствует единству народов России», — говорится в письме.

В основе сюжета «Айты» — история якутской школьницы, которая совершает суицид из-за несчастной любви. Ее родные обвиняют в произошедшем русского полицейского и хотят устроить над ним самосуд. В финале выясняется, что он невиновен.

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