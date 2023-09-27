У якутского фильма «Айта» отозвали прокатное удостоверение

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Информация об этом появилась в соответствующем реестре на сайте министерства.

Фильм «Айта рассказывает о смерти якутской школьницы, в которой родные обвиняют русского полицейского. Над ним хотят устроить самосуд, но в финале выясняется, что он невиновен, и главные герои фильма мирятся.

Картина стала самым кассовым якутским фильмом, а РКН усмотрел в ней пропаганду национализма и 19 сентября потребовал от российских стриминговых площадок удалить фильм.

«Роскомнадзор выявил в содержании художественного фильма “Айта” деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России. В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности», — говорилось в сообщении ведомства.

26 сентября глава Якутии Айсен Николаев выступил в защиту «Айты» и еще одного якутского фильма «Кандидат». Последний не получил от Минкульта прокатного удостоверения из-за персонажа-мошенника, который переодевается в женщину. В ведомстве это посчитали «пропагандой ЛГБТ».

«Я оба этих фильма, “Айта” и “Кандидат”, посмотрел. Прекрасно знаю режиссеров, снявших эти картины. Они оба патриоты. Никаких фильмов про нетрадиционные ценности и национализм оба в принципе не способны снять. У них в голове этого нет», — заявил Николаев.

«Понятно, что законы и подходы можно трактовать по-разному. Если запрещать фильм Димы Шадрина “Кандидат”, то надо запрещать “Джентльмены удачи”, “Здравствуйте, я ваша тетя”, “В джазе только девушки”. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно...» — добавил он.

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