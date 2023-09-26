Глава Якутии вступился за фильмы «Айта» и «Кандидат», претензии к которым предъявили РКН и Минкульт

Глава Якутии Айсен Николаев, выступая в ходе «Прямой линии», вступился за якутские фильмы «Айта» и «Кандидат», сообщает SakhaDay. Ранее первый был удален с российских стриминговых площадок по требованию Роскомнадзора, а второй не получил прокатного удостоверения от Минкульта.

«Я оба этих фильма, “Айта” и “Кандидат”, посмотрел. Прекрасно знаю режиссеров, снявших эти картины. Они оба патриоты. Никаких фильмов про нетрадиционные ценности и национализм оба в принципе не способны снять. У них в голове этого нет», — заявил Николаев.

«Я выскажусь как зритель и как человек, который понимает эти процессы. Возможно, моя точка зрения спорна. Мы сегодня реально создаем киноиндустрию. Раньше мы просто снимали кино, во многом фестивальное, снимали фильмы для внутреннего потребления, для нашей публики. Сейчас же мы сделали шаг на российский рынок. <...> Нас начали не только уважать и хвалить, но и некоторые начали бояться. И стали предприниматься некоторые шаги по ограничению поля нашего кинематографа через такие надзорные действия», — продолжил он.

«Понятно, что законы и подходы можно трактовать по-разному. Если запрещать фильм Димы Шадрина “Кандидат”, то надо запрещать “Джентльмены удачи”, “Здравствуйте, я ваша тетя”, “В джазе только девушки”. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно...» — резюмировал Николаев.

19 сентября стало известно, что Роскомнадзор потребовал удалить с российских стриминговых сервисов фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Картина рассказывает о смерти якутской школьницы, в которой родные обвиняют русского полицейского. Над ним хотят устроить самосуд, но в финале выясняется, что он невиновен, и главные герои фильма мирятся.

Картина стала самым кассовым якутским фильмом, а РКН усмотрел в ней пропаганду национализма. «Роскомнадзор выявил в содержании художественного фильма “Айта” деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России. В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности», — говорилось в сообщении ведомства.

В свою очередь, Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму «Кандидат» другого якутского режиссера Дмитрия Шадрина. В ведомстве обвинили картину в «пропаганде ЛГБТ» из-за персонажа-мошенника, переодевающегося в женщину.

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