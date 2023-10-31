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ФСБ отчиталась о задержании координатора покушения на экс-депутата Верховной Рады Царева 

14:56 • 31.10.2023

ФСБ отчиталась о задержании координатора покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Им оказался 46-летний житель Ялты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу. 

Он, по версии следствия, организовал слежку за Царевым, а также «оборудовал тайник со средствами поражения, которые применялись при покушении». В сообщении ФСБ говорится, что мужчина также признался в «сотрудничестве с СБУ». Кроме того, при обыске у него якобы обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, а также схемы подходов к местам его проживания и работы.

При этом в ФСБ уточнили, что поиски исполнителя и других вероятных соучастников покушения на Царева продолжаются.

О том, что в Царева дважды стреляли рядом с его домом в Ялте, стало известно 27 октября. Как сообщалось, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже украинские СМИ сообщили, что это покушение организовала Служба безопасности Украины. Сейчас жизни Царева ничего не угрожает, пояснили в ФСБ. 

Олег Царев до 2014 года был депутатом Верховной Рады от «Партии регионов». Он входил в близкий круг четвертого украинского президента Виктора Януковича. После начала боевых действий на востоке Украины Царев перешел на сторону России и стал одним из известных деятелей сепаратистского движения Донбасса. В Украине Царева обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны и попытке насильственного свержения конституционного строя. Его заочно приговорили его к 12 годам заключения. 

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