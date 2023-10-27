В Крыму стреляли в бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева 

В экс-депутата Верховной Рады Олега Царева стреляли. Он находится в реанимации, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, а также подтвердили родные Царева.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — написал он.

Телеграм-канал «112» пишет, что покушение произошло около дома Царева и ссылается на местных жителей, которые заметили там машины скорой помощи и силовиков. Позже в канале самого Царева со ссылкой на его родных уточнили, что в него стреляли дважды. Произошло это около полуночи, на территории санатория имени Кирова в центре Ялты.

«На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», — говорится в сообщении.

По данным Mash, нападавший скрылся. Сейчас его разыскивают силовики. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не располагает данными о покушении на Царева.

Олег Царев был депутатом Верховной Рады от «Партии регионов» до 2014 года. Он был близок к четвертому украинскому президенту Виктору Януковичу. После начала боевых действий на востоке Украины Царев стал одним из наиболее известных деятелей сепаратистского движения Донбасса. Украинские власти заочно приговорили его к 12 годам заключения за посягательство на территориальную целостность страны и попытки насильственного свержения конституционного строя.

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