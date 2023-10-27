Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было спецоперацией СБУ — украинские СМИ

Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом сообщили сразу несколько украинских изданий, включая «Украинскую службу Би-би-си», «Украинскую правду», «Бабель» и «Укринформ».

Источник изданий в СБУ заявил, что Царев «давно был в списке предателей, ответивших за свои преступления». «Царев — совершенно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев», — сказал он. Также источник подтвердил информацию о том, что в Царева стреляли дважды.

Ранее сегодня стало известно о том, что в бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева выстрелили несколько раз около его дома в Ялте. Его семья сообщила, что на момент прибытия скорой помощи Царев был без сознания, с большой кровопотерей.

ФСБ России возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. «В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)», — сообщили службе.

Олег Царев был депутатом Верховной Рады от «Партии регионов» до 2014 года. Он был близок к четвертому украинскому президенту Виктору Януковичу. После начала боевых действий на востоке Украины Царев стал одним из наиболее известных деятелей сепаратистского движения Донбасса. Украинские власти заочно приговорили его к 12 годам заключения за посягательство на территориальную целостность страны и попытки насильственного свержения конституционного строя.

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