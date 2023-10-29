В секторе Газа снова появился интернет и мобильная связь. Об этом сообщил один из ведущих палестинских операторов связи Paltel. Также о возобновлении в анклаве доступа к интернету сообщила организация NetBlocks, которая занимается соответствующим мониторингом.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что некоторые журналисты, находящиеся в Газе, смогли зайти в соцсети и совершить телефонные звонки.

Интернет и мобильная связь в секторе Газа пропали вечером в пятницу после того, как Армия обороны Израиля объявила о «расширении наземных операций» в анклаве. Местные жители сообщали, что в ночь на 28 октября регион подвергся самой массированной бомбардировке со стороны Израиля с начала войны 7 октября. По итогу атаки ЦАХАЛ отчитался об убийстве одного из руководителей ХАМАСа и о поражении более 150 подземных объектов боевиков.

В субботу 28 октября, когда в анклаве еще не было интернета, Илон Маск заявил, что его компания Starlink предоставит доступ к связи для «международно признанных гуманитарных организаций» в Газе. Министр связи Израиля Шломо Кари написал в соцсети Х, что если это произойдет, страна разорвет все отношения со Starlink. «ХАМАС будет использовать Starlink для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, мы это знаем, и Маск это знает. ХАМАС — это ИГИЛ», — сказал он.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.