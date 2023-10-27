Армия обороны Израиля объявила, что «расширяет наземные операции» в секторе Газа

Армия обороны Израиля «расширяет наземные операции» в секторе Газа, заявил официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари во время брифинга.

«ВВС Израиля весьма активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность. Мы продолжим атаковать город Газа и его окрестности и продолжим призывать местных жителей двигаться на юг»,— цитирует его издание Ynet.

Издание The Times of Israel пишет, что Израиль направил в сектор Газа танки и пехоту.

Незадолго до заявления Хагари СМИ сообщали о мощных взрывах в северной части сектора Газа. Корреспондент Al Arabia назвал происходящее самой сильной бомбардировкой с начала войны. Представители ХАМАСа заявили, что в результате атаки в секторе Газа возникли проблемы с интернетом и сотовой связью.

Днем 27 октября ХАМАС обстрелял Тель-Авив: ракета попала в жилой дом, есть пострадавшие. Сирены также были слышны в нескольких других городах Израиля, включая Ашдод, Рамат-Гане и Ришон-ле-Цион.



Обновлено в 21:00. Добавлена информация об обстреле Израиля боевиками ХАМАСа.

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