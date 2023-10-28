«Эта ночь была худшей из всех»: родственники пленных израильтян требуют встречи с Нетаньяху после самого массированного обстрела сектора Газа с начала войны

Жители сектора Газа сообщили о самой массированной бомбардировке со стороны Израиля с начала войны 7 октября. Об этом сообщает издание Haaretz. Сколько человек было убито и ранено в результате этих атак, пока неизвестно. Родственники захваченных в плен требуют встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В пятницу вечером Армия обороны Израиля объявила, что «расширяет наземные операции» в секторе Газа. Утром в субботу военные отчитались об убийстве руководителя воздушных операций ХАМАСа Абу Ракабе, который руководил боевиками, проникшими в Израиль 7 октября на парапланах, а также отвечал за атаки дронов по постам ЦАХАЛа. Кроме того, в Армии обороны Израиля заявили, что минувшей ночью их ВВС нанесли удары по 150 подземным объектам, принадлежащим боевикам, передает The Times of Israel.

Представители ХАМАСа заявили, что в результате атак в секторе Газа пропала сотовая связь и интернет, пишет Al Arabia. По словам боевиков, это было сделано «для совершения массовых убийств с помощью кровавых ответных ударов с воздуха, суши и моря». Один из ведущих палестинских операторов связи Paltel заявил об отключении в анклаве всех телекоммуникационных услуг. Независимые эксперты интернет-мониторинга в разговоре с CNN назвали происходящее самым серьезным отключением связи с начала войны и выразили опасения, что это может продлиться несколько дней.

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что в секторе Газа была прервана работа скорой помощи. «Мы полностью потеряли связь с оперативным штабом в секторе Газа и всеми нашими командами, работающими там. Мы глубоко обеспокоены способностью наших бригад продолжать оказывать неотложную медицинскую помощь, тем более, что этот сбой затрагивает центральный номер экстренной помощи “101” и затрудняет прибытие машин скорой помощи к раненым и пострадавшим», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.

На фоне усиления бомбардировок Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Иорданом резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле и требованием освободить заложников. «За» проголосовали 120 стран, включая Россию, Турцию и ОАЭ. «Против» — 14 государств, включая сам Израиль, США, Австрию и Чехию. Еще 45 стран воздержались. ХАМАС поддержал принятие резолюции, а посол Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал минувшую пятницу, когда был принят документ, «черным днем для ООН и человечества».

Родственники заложников, находящихся в секторе Газа, обратились к премьер-министр Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту с требованием немедленно организовать встречу с ними. В заявлении, которое цитирует Haaretz, говорится, что минувшая ночь была для семей заложников худшей из всех. «Тревожность, разочарование и сильнейший гнев из-за того, что никто из военного кабинета не удосужился встретиться с семьями похищенных, чтобы объяснить им одну вещь — ставит ли наземная операция под угрозу безопасность 229 похищенных в секторе Газа», — говорится в заявлении.

«Семьи обеспокоены судьбой своих близких и ждут объяснений. Каждая проходящая минута кажется вечностью. Мы требуем от министра обороны Йоава Галанта и членов военного кабинета встретиться с нами сегодня утром», — написали родственники заложников.

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