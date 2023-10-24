ФСБ проверяет курьера из Мелитополя на причастность к попытке отравить летчиков в Армавире — «Коммерсантъ» 

Армавирский городской суд арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство Егора Семенова, которого также «проверяют на причастность» к попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

По данным судебной пресс-службы, «Семенов, находясь на улице, нецензурно выражался, размахивал руками, на замечания не реагировал, за что признан виновным в мелком хулиганстве».

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При этом собеседники издания утверждают, что после отбытия административного наказания Семенова могут арестовать уже по уголовной статье — покушение на террористический акт (статья 30, статья 205 УК). Как пишет «Коммерсантъ», 21 октября выпускники АВВАУЛ отмечали 20-летие окончания училища в одном из ресторанов Армавира. Курьер, которым оказался уроженец Мелитополя Егор Семенов, доставил туда 20-килограммовый торт с эмблемой училища и коробки с виски. По его словам, он привез подарки от одного из выпускников, который сам не смог приехать на юбилей. При этом имя отправителя Семенов не назвал.

Выпускникам АВВАУЛ это показалось подозрительным, они сообщили о ситуации в ФСБ. Силовики заявили, что торт и виски были отравлены, а покушение на российских летчиков якобы организовали сотрудники Службы безопасности Украины.

По словам источников «Коммерсантъ», дело сейчас находится в производстве следственных органов ФСБ. Официально представители ведомств не комментируют расследование.

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