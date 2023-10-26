Крымский татарин Теймур Абдуллаев отсидел уже 874 дня в ШИЗО

Теймур Абдуллаев, приговоренный к 16,5 годам колонии по статье о терроризме, отсидел в ШИЗО уже 874 дня. Об этом «Холоду» сообщил адвокат Рустем Кямилев. По его словам, из-за формальных причин суд в Крыму постоянно отказывается принимать иски с жалобами на незаконное водворение Абдуллаева в ШИЗО.

Жена Абдуллаева Алиме рассказала «Холоду», что она уже давно сбилась со счета, сколько дней ее супруг пробыл в ШИЗО. По ее словам, он сидит там постоянно, а если его выпускают из изолятора, то он отбывает срок в помещении СУС (строгие условия содержания), где права заключенных также существенно ограничены.

Теймур Абдуллаев — 48-летний крымский татарин, в 2016 году в его доме провели обыск и обвинили в террористической деятельности. У Абдуллаева пятеро детей от 7 до 15 лет, на момент обыска и задержания самому младшему было три месяца. Его вместе с родным братом и другими крымскими татарами обвинили в том, что они состояли в религиозной организации «Хизб ут-Тахрир». Участники «Хизб ут-Тахрир» собирались друг у друга в гостях, читали и обсуждали Коран, а также вели политические дискуссии. В России организацию признали террористической в 2003 году.

В июне 2019 года Абдуллаева вместе с четырьмя другими обвиняемыми по делу «Хизб ут-Тахрир» признали виновными в «террористической деятельности». Всем участникам дали больше 12 лет, самый большой срок оказался у Теймура – 17 лет. Его обвинили в «организации деятельности террористической организации» (статья 205.5 УК). В 2020 году после апелляции Абдуллаеву на шесть месяцев смягчили приговор, он должен отсидеть в колонии строгого режима 16 с половиной лет.

Правозащитный проект «Мемориал» признает всех преследуемых по делу «Хизб ут-Тахрир» политическими заключенными. Как сообщают правозащитники, водворение политических заключенных в ШИЗО из единичных случаев после 2022 года превратилось в систему. Так, оппозиционный политика Алексея Навального уже в 21 раз поместили в ШИЗО, в сумме он проведет в изоляторе 236 дней. Крымский татарин Муслим Алиев, также преследуемый из-за участия в организации «Хизб ут-Тахрир», по словам Кямилева, просидел в ШИЗО 610 дней.

Жена Абдуллаева рассказала «Холоду», что в августе ездила на трехдневное свидание в колонию строгого режима в Башкортостан, где ее муж отбывает наказание. По ее словам, у Теймура радикально ухудшилось здоровье: «У него теперь высокое артериальное давление, испортилось зрение и слух, его беспокоят почки. На свидание ко мне вышел не мой муж, а старенький дедушка с пакетом лекарств, а ведь ему всего 48 лет».

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