Грузия впустила бывших украинских заключенных, которые провели на российско-грузинской границе больше двух недель

Грузия впустила бывших украинских заключенных, которые провели 15 дней в нейтральной зоне на российско-грузинской границе. Об этом сообщает проект Volunteers Tbilisi, который помогает украинским беженцам.

«15 дней мужчины находились в буферной зоне, не имея возможности въехать в Грузию. […] Волонтеры Тбилиси дважды ездили на КПП Верхний Ларс с гуманитарной помощью. 25 октября мы обратились к журналистам разных изданий. […] 25 октября, ближе к полуночи, семеро мужчин приехали на автовокзал Дидубе в городе Тбилиси. Мужчины при содействии волонтеров сейчас занимаются получением важных документов, чтобы вернуться в Украину», — говорится в сообщении проекта.

Ранее стало известно, что на момент оккупации российскими войсками семеро мужчин отбывали наказание в херсонской колонии. При отступлении российской армии из правобережной части города их с другими заключенными вывезли в Россию. Затем украинских заключенных отправили в депортационный центр в Волгограде, где им запретили въезд в Россию на восемь лет. Через Грузию они пытаются вернуться в Украину.

Пограничники в течение двух недель отказывались пропустить их в Грузию со словами, что мужчины должны дождаться ответа от украинского посольства. Один из них в знак протеста вскрыл вены, ему быстро оказали медицинскую помощь.

В августе также сообщалось о шестерых насильно вывезенных в Россию украинцах, пытавшихся вернуться домой через Грузию. Они провели на КПП Верхний Ларс 11 дней.

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