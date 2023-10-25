Совет Федерации одобрил выход из Договора о запрете ядерных испытаний 

Сенаторы Совета Федерации единогласно одобрили законопроект о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает ТАСС.

17 и 18 октября сразу в трех чтениях этот законопроект был принят депутатами Госдумы.

О возможном выходе России из ДВЗЯИ 5 октября, выступая в дискуссионном клубе «Валдай», заявил президент России Владимир Путин. Тогда он сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник», и сказал, что Россия «теоретически может» дератифицировать договор.

Уже на следующий день после выступления Путина спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Для вступления в силу документ должны были ратифицировать 44 страны. Россия это сделала, США и Китай — нет.



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