Госдума дератифицировала договор о запрете ядерных испытаний

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщается в телеграм-канале Госдумы.

В первом чтении Госдума одобрила этот законопроект накануне, 17 октября. На рассмотрение нижней палаты парламента этот документ был внесен после того, как Владимир Путин допустил выход России из договора, выступая в дискуссионном клубе «Валдай» 5 октября.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Для вступления в силу документ должны были ратифицировать 44 страны. Россия это сделала, США и Китай — нет.

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