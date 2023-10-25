Антифашиста Савелия Фролова приговорили к шести годам строгого режима из-за подписки на телеграм-канал

22-летнего антифашиста Савелия Фролова приговорили к шести годам колонии строгого режима по статье о «госизмене». Его признали виновным в приготовлении к переходу на сторону противника. По версии следствия, он пытался выехать в Украину, чтобы вступить в легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором воюют выходцы из России. Основанием для обвинения и приговора стала подписка на телеграм-канал легиона, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

В конце октября 2022 года Фролова задержали российские силовики на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Его арестовали на 15 суток по статье о «мелком хулиганстве», а затем подвергли еще нескольким карусельным арестам.

Сообщалось, что Фролов добровольно подписал отказ от пересечения границы, однако сам он позже рассказал адвокатам, что его били, угрожали изнасилованием и проблемами для родных.

В декабре стало известно, что против Фролова возбудили уголовное дело о «госизмене». По версии следствия, он связался в телеграме с неустановленным участником легиона «Свобода России» и намеревался выехать в Украину, чтобы вступить в его ряды. Как пишет «Первый отдел», основанием для этого обвинения стала подписка на телеграм-канал легиона и камуфляжные штаны, найденные в его багаже.

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