Молдова заблокировала 22 сайта российских СМИ 

Служба безопасности и информации (SIS) Молдовы заблокировала доступ к 22 сайтам российских средств массовой информации. Большинство из них — государственные.

Среди заблокированных оказались сайты «Первого канала», НТВ, ТВЦ, РЕН ТВ, «Царьграда», «Пятого канала», «Спаса», «Москвы 24», «360», а также ресурсы ВГТРК, RT, «Звезды», телеканала «Мир», радио «Маяк» и сайт Smotrim.ru.

В SIS блокировку объяснили тем, что эти российские издания «изменяли содержание информации, распространяемой в публичном поле в условиях чрезвычайного положения». Более того, в пресс-релизе ведомства отмечается, что изменения исходили от «органов государственной власти государства, находящегося в состоянии военного конфликта и признанного государством-агрессором».

В середине сентября стало известно, что власти Молдовы депортировали руководителя российского государственного информагентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова и запретили ему въезд в страну на десять лет. Денисову пояснили, что такое решение связано с тем, что он представляет угрозу для национальной безопасности.

В начале февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Евросовета, сообщил, что украинская разведка перехватила «детальный российский план дестабилизации ситуации в Молдове». Его целью было привести к власти в стране пророссийскую администрацию. Позже президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что получила от Киева информацию о готовящихся российских провокациях.

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