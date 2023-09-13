Из Молдовы депортируют главу «Sputnik Молдова» 

Руководителя российского государственного информагентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова депортируют из Молдовы. Власти страны запретили ему въезд на десять лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на самого Денисова.

По его словам, к нему домой в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и отвезли в аэропорт, выдав постановление о депортации первым же рейсом.

«Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность», — сообщил Денисов.

Представители властей Молдовы сказали ему, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Сейчас Денисову покупают билет на рейс до Москвы.

Sputnik основан медиагруппой «Россия сегодня». Ее гендиректор Дмитрий Киселев не раз критиковал руководство Молдовы, в частности, заявив, что «разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений».

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