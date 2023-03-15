В руки журналистов попал план Кремля по превращению Молдовы в сателлит России

Участники журналистского консорциума, в который входят, в частности, Süddeutsche Zeitung, Yahoo News и центр «Досье», получили в свое распоряжение план Кремля по превращению Молдовы в сателлит России.

Как сообщается, документ под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова» был разработан в администрации российского президента осенью 2021 года.

Ранее участники того же журналистского консорциума уже публиковали аналогичный план Кремля по поглощению Россией Беларуси. Как и в случае с документом, посвященным Беларуси, цели России в Молдове делятся на военно-политические, торгово-экономические и гуманитарные и разбиты по степени срочности — до 2022, 2025 и 2030 годов.

Среди прочего план предполагает принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ и расширению участия в ЕАЭС.

В качестве краткосрочных целей в плане, касающемся Молдовы, обозначены нейтрализация любых действий правительства республики, направленных на устранение российского военного присутствия в Приднестровье, создание сети неправительственных организаций, продвигающих развитие российско-молдавских отношений, а также открытие генконсульства России в столице Гагаузии Комрате.

Как следует из документа, к 2025 году АП планирует сформировать среди элиты Молдовы пророссийские настроения, расширяя число дружественных России политических движений. Параллельно Москва должна препятствовать «румынизации» Молдовы и обеспечить сохранение в стране образования на русском языке.

К 2030 году, согласно плану, Молдова должна расширить свое участие в ЕАЭС, в республике должны быть созданы устойчивые группы российского влияния, а приднестровский конфликт урегулирован на основе придания Приднестровью особого статуса.

Другой долгосрочной целью обозначено установление русского языка в качестве языка межнационального общения в Молдове, для чего предполагается использовать присутствие в республике российских СМИ.

На протяжение всех девяти лет, которые описывает план, Москва должна активно бороться с влиянием на Молдову НАТО, ЕС, США, Турции и Украины. В качестве одного из инструментов давления на молдавские власти АП предлагает использовать зависимость Молдовы от российского импорта, в первую очередь, от поставок газа.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Евросовета, заявил, что украинская разведка перехватила «детальный российский план дестабилизации ситуации в Молдове», целью которого было установление марионеточного правительства в Кишиневе.

Позже президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что действительно получила от Киева информацию о готовящихся российских провокациях. В марте представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что, по данным американской разведки, связанные с российскими спецслужбами лица планируют спровоцировать в Молдове антиправительственное восстание, чтобы установить в стране пророссийскую администрацию.

Источник: Центр «Досье»

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