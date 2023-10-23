Мужчин, напавших на девушку из-за голубых волос, отправили в колонию

Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил двоих мужчин, напавших на девушку из-за голубых волос, к реальным срокам. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Имена осужденных не называются. Известно, что 32-летнего подсудимого приговорили к трем годам колонии строго режима, а 30-летнего обвиняемого — к трем годам и двум месяцам. Их признали виновными по двум статьям — угроза убийством (часть 2 статьи 119 УК) и хулиганство с применением насилия (часть 2 статьи 213 УК).

1 августа 2023 года мужчины избили 18-летнюю Викторию. В процессе нападавшие кричали, что вернулись с войны в Украине. Ее мать рассказала журналистам, что мужчинам не понравился цвет волос ее дочери, а также то, что «она похожа на еврейку».

На кадрах, которые распространились в сети видно, как один из нападавших толкнул девушку в фонтан и топил ее, а второй — кидал в нее продуктами. Мужчин задержали на следующий день, а позже арестовали. Прокуратура Свердловской области сообщает, что во время нападения они были в состоянии алкогольного опьянения.

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