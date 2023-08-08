Полиция Каменска-Уральского возбудила еще два уголовных дела в отношении двух мужчин, которые напали на 18-летнюю девушку из-за ее голубых волос. Они арестованы на два месяца, сообщает It’s My City со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Изначально на мужчин завели дело о хулиганстве в составе группы лиц (часть 2 статьи 213 УК). Теперь добавилось еще две статьи: о побоях (часть 2 статьи 116.1 УК) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК). Им может грозить до семи лет лишения свободы.

Нападение на 18-летнюю Викторию произошло 1 августа. Один мужчина толкнул ее в фонтан и начал топить. Второй бросал в девушку продукты. «Два участника СВО напали на мою дочь. Им не понравилась внешность, мол она похожа на еврейку и волосы голубые», — сказала мать пострадавшей. По ее словам, один из нападавших также ударил ее дочь по лицу и угрожал убийством, если они еще когда-нибудь встретятся.

Мужчин задержали 2 августа. Они признались, что в момент нападения были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в СИЗО Екатеринбурга. Мать пострадавшей рассказывала, что во время нападения на ее дочь мужчины кричали, что недавно вернулись с войны в Украине. В полиции отрицают, что они были на фронте.

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