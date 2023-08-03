В городе Каменск-Уральский Свердловской области двое мужчин избили 18-летнюю девушку из-за голубых волос. Это произошло 1 августа. Во время избиения нападавшие кричали, что вернулись с войны в Украине. Об этом мать пострадавшей рассказала изданию KU66.ru.

По информации портала, пострадавшую девушку зовут Виктория. «Два участника СВО напали на мою дочь. Им не понравилась внешность, мол она похожа на еврейку и волосы голубые», — сказала ее мать Ирина.

Судя по видео с камер наблюдения, опубликованным в соцсетях, один мужчина бросил девушку в фонтан и топил ее. Второй кидал в нее продуктами. Мать пострадавшей рассказала, что один из нападавших также ударил ее дочь по лицу и угрожал убийством, если они еще раз ее увидят.

«Она живет в этом дворе и боится сейчас выйти на улицу», — сказала женщина. Она добавила, что нападавшие «на весь двор кричали», что приехали с войны в Украине. «Им, видимо, было скучно, они ко всем проходящим лезли, это видно по видео. Одного из нападавших зовут Руслан», — добавила она.

По информации KU66.ru, Виктория подала заявление в полицию. Завтра она планирует снять побои. В пресс-службе полиции изданию подтвердили, что вечером 2 августа в дежурную часть обратилась девушка 2004 года рождения и попросила привлечь двух мужчин к уголовной ответственности за нападение на нее. В местное отделение СК информация об этом пока не поступала. Сейчас полицейские проводят проверку.

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