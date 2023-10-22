Основатель проекта «Бессмертный барак» рассказал, что его задержали из-за сопровождения иностранных журналистов к мемориалу «Медное»

Основатель проекта о жертвах политических репрессий «Бессмертный барак» Андрей Шалаев вышел на связь после того, как накануне его коллеги заявили о его пропаже. Шалаев рассказал, что 19 октября его задержали из-за сопровождения французских журналистов в мемориальный комплекс «Медное» под Тверью.

Также он сообщил, что не спал трое суток, но добавил, что сейчас находится в безопасности. «Я устал, есть небольшие проблемы со сном (я еще не ложился спать с 6 утра 19 октября), но благодаря многим добрым людям в настоящее время я в безопасности, настолько, насколько можно сегодня себя чувствовать безопасным в стране, где пропадают люди», — написал он.

Накануне «Бессмертный барак» сообщил об исчезновении Шалаева после того, как его задержали на вокзале при попытке покинуть Тверь. Он успел сообщить «ОВД-Инфо», что на него собирались составить протокол по статье о появлении в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП). Незадолго до задержания Шалаев показывал французским журналистам расстрельные полигоны в Твери.

Мемориальный комплекс «Медное» под Тверью посвящен памяти жертв политических репрессий и войн. Он представляет собой место захоронения 6295 польских военнопленных, расстрелянных НКВД в 1940 году, и неизвестного количества жертв Большого террора. В начале октября стало известно, что на территории «Медного» установили бюст Сталина, а также начали монтировать скульптуры Ленина, Калинина, Дзержинского и Свердлова для проведения выставки.

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