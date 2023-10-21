В Твери пропал создатель проекта о жертвах политических репрессий Андрей Шалаев

В Твери пропал создатель проекта о жертвах политических репрессий «Бессмертный барак» Андрей Шалаев. Об этом говорится в телеграм-канале организации.

В сообщении сказано, что последний раз Шалаев выходил на связь в 20:54 19 октября. Тогда он позвонил из автозака и сказал, что его задержали на вокзале, когда он собирался уехать из города.

О своем задержании Шалаев также сообщил «ОВД-Инфо». Он рассказал, что ждал поезда в кафе, когда к нему подошли силовики. По словам Шалаева, на него собирались составить протокол по статье о появлении в общественном месте в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП). «ОВД-Инфо» пишет, что ранее в тот же день Шалаев показывал французским журналистам расстрельные полигоны в Твери.

Фото: «Бессмертный барак»

О его местонахождении до сих пор не известно. Телефон Шалаева недоступен. Во всех отделениях полиции, ИВС, спецприемниках, а также в ФСБ, СК и других ведомствах его родственникам заявили, что к ним его не доставляли. До медицинских учреждений родственникам дозвониться не удалось.

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