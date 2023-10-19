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ХАМАС удерживает в заложниках двух россиян

15:57 • 19.10.2023

В заложниках у группировки ХАМАС в секторе Газа находятся по меньшей мере двое российских граждан. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова.

«По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа», — сказала она, не уточнив имен заложников. 

Ранее в российской дипмиссии в Израиле сообщали, что боевики ХАМАСа захватили в заложники одного российского гражданина, еще 19 погибли, а семеро числятся пропавшими без вести. Всего, по последним данным израильской армии, ХАМАС удерживает 203 заложника, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября.

18 октября российский постпред в ООН Василий Небензя сообщил, что в секторе Газа находятся около тысячи россиян. Он назвал их «заложниками» израильской блокады палестинского анклава.

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