Европарламент присудил премию Сахарова иранским борцам за права женщин

Европейский парламент присудил премию имени Сахарова «За свободу мысли» иранскому движению за права женщин «Женщины, Жизнь, Свобода», а также курдской девушке Махсе Амини, которая погибла после задержания иранской «полицией нравов» за «неправильное ношение хиджаба». Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.

«Европейский парламент с гордостью поддерживает храбрых борцов за равенство, достоинство и свободу в Иране», — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года иранская «полиция нравов» задержала за «неправильное ношение хиджаба» 22-летнюю курдскую девушку Махсу Амини. Силовики жестоко избили ее, и она она скончалась в больнице. После этого в городах по всему Ирану начались массовые протесты, в ходе которых иранки демонстративно сжигали свои хиджабы и призывали к масштабным реформам и смене режима в стране.

Несмотря на массовость, власти Ирана жестоко подавили протесты. По данным иранских правозащитников, десятки тысяч протестующих были задержаны, сотни убиты в ходе столкновений с силовиками, семеро казнены, а еще десяти вынесли смертные приговоры, которые пока не привели в исполнение.

Спустя год после смерти Амини иранские власти приняли поправки в законодательство ужесточающие ответственность за нарушение исламского дресс-кода. В частности, за «пропаганду наготы» там теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

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