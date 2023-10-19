Илья Яшин встретил в СИЗО одного из арестованных адвокатов Навального

Осужденный по статье о «фейках» про российскую армию оппозиционный политик Илья Яшин встретил в СИЗО арестованного адвоката Алексея Навального Вадима Кобзева. Об этом Яшин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, случайная встреча случилась в продоле — длинном коридоре, куда выходят двери камер, где содержатся подследственные. «Держится бодро, улыбается. Успели даже перекинуться парой фраз. Спросил его, был ли он готов к аресту. Кобзев ответил, что был готов последние десять лет. А вчера его перевели в другое СИЗО», — написал Яшин.

13 октября Басманный суд Москвы арестовал по обвинению в участии в экстремистском сообществе трех адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. Сначала их отправили в московский СИЗО-4 «Медведь», а 18 октября стало известно об их переводе в «Кремлевский централ» — спецблок изолятора «Матросская тишина».

Политика Илью Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии 9 декабря 2022 года.

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