Арестованного адвоката Навального увезли из СИЗО «Медведь»

Адвоката Алексея Навального Алексея Липцера увезли из московского СИЗО «Медведь». Об этом пишет «ОВД-Инфо», ссылаясь на неназванную женщину, которая отправила ему письмо.

«Женщине пришло сообщение о том, что адресат убыл, когда она пыталась связаться с ним через сервис “Ф-Письмо”», — говорится в сообщении правозащитного проекта.

Как сообщает «Первый отдел», Липцер сейчас находится в СИЗО «Кремлевский централ». Туда же доставили Вадима Кобзева.

Басманный районный суд Москвы арестовал Липцера 13 октября по делу об участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК). В тот же день в СИЗО отправили еще двоих адвокатов Навального — Вадима Кобзева и Игоря Сергунина. Им также вменяют участие в «экстремистском сообществе». Утром того же дня у них, а также в офисе московской коллегии адвокатов «Дилет» прошли обыски.

По версии следствия, адвокаты, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

После ареста своих коллег еще один адвокат Навального Александр Федулов уехал из России.

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