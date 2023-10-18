Полицейские, на чьих глазах в Екатеринбурге убили иностранного аспиранта, стали фигурантами уголовного дела

В Екатеринбурге против двоих полицейских, которые не вмешались в драку, закончившуюся убийством иностранного аспиранта Уральского федерального университета, возбудили уголовное дело. Об этом пишет местное издание It’s My City, ссылаясь на постановление о возбуждении дела, оказавшееся в распоряжении редакции.

До данным издания, сотрудников ДПС Геннадия Изергина и Ивана Олейникова, которые были свидетелями драки с летальным исходом, но ничего не предприняли, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

18 августа 2023 года аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили получил смертельные ножевые ранения в драке возле «Бургер Кинга» на улице Малышева в Екатеринбурге. По словам очевидцев, двое мужчин подошли к 32-летнему Нджелассили со словами «О, смотри, негр, давай его чирканем». Завязалась драка, во время которой Нджелассили ударили ножом в подмышку, попав в артерию. Спасти его не удалось. Нападавшие были задержаны и арестованы. Они утверждали, что оборонялись, а поводом для драки якобы стали знаки внимания, которые погибший оказывал девушке одного из них.

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