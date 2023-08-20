Посетители «Бургер Кинга» в Екатеринбурге ударили ножом 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили, который приехал на учебу из Габона. От полученных травм он скончался, сообщило издание E1.ru со ссылкой на знакомую погибшего Дарью.

Убийство произошло в ночь на 18 августа. После клуба Нджелассили заехал с друзьями в «Бургер Кинг» на улице Малышева. Дарья описала произошедшее так: «Как говорили его друзья, подошли два быдла, сказали: “О, смотри, негр, давай его чирканем” — и ударили ножом. Была драка на этой почве, и его ножом ударили в подмышку, а там артерия».

Как пишет E1.ru, Нджелассили начали оказывать помощь на месте и вызвали скорую, однако по пути в больницу он скончался. Нападавшие сбежали, а друзей аспиранта, которые присутствовали при драке, опросили в полиции. В правоохранительных органах журналистам отказались комментировать убийство.

Франсуа Нджелассили учился в аспирантуре Уральского федерального университета на кафедре экономики и природопользования. Он играл в футбольной команде университета. По словам его знакомых, Нджелассили давно переехал в Россию из Габона.

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