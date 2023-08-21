В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве студента из Габона

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Даниила Фомина, которого обвиняют в убийстве студента из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщает местное издание It's My City.

Убийство произошло в ночь на 18 августа в кафе «Бургер Кинг». По словам очевидцев, двое мужчин подошли к 32-летнему Нджелассили со словами «О, смотри, негр, давай его чирканем». Завязалась драка, во время которой Нджелассили ударили ножом в подмышку, попав в артерию. Спасти его не удалось.

Во время заседания по избранию меры пресечения Фомин сказал журналистам, что признает вину. «Даниил, нос не вешай», — подбадривал его отец. Родители Фомина заявили, что их сын заступился за друга. По их словам, Нджелассили оказывал знаки внимания девушке друга Фомина. Она рассказала об этом своему парню, после чего и началась драка.

«Прогнуться всем надо. Когда своих режут, такого ажиотажа нет. <…> Это вообще все другой человек затеял, а сын заступился за него. Он не может смотреть спокойно, когда обижают слабого. <...> Зачем этот негр подошел к ней, погладил ее руку, послал ей воздушный поцелуй. Девушка рассказала парню, который был с Данилом, Николаю. Николай пошел разбираться. Когда Данил потерял сознание от удара, он очнулся, а на нем сидит Франсуа и бьет его», — приводит слова родителей портал It's My City. Они также утверждают, что их сын достал нож и ударил Нджелассили, чтобы защититься.

Франсуа Нджелассили учился в аспирантуре Уральского федерального университета на кафедре экономики и природопользования. Он также играл в футбол за университетскую команду.

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