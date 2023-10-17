Госдума в первом чтении одобрила выход России из договора о запрете ядерных испытаний

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот договор (ДВЗЯИ). Но Вашингтон из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого. <…> Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит», — прокомментировал это решение в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во втором и третьем чтении законопроект планируют рассмотреть 18 и 19 октября соответственно. О возможном выходе России из ДВЗЯИ 5 октября, выступая в дискуссионном клубе «Валдай», заявил президент России Владимир Путин. Тогда он сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник», и сказал, что Россия «теоретически может» дератифицировать договор.

Уже на следующий день после выступления Путина Володин сообщил о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Для вступления в силу документ должны были ратифицировать 44 страны. Россия это сделала, США и Китай — нет.

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