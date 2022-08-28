Против якутского музыканта возбудили дело о «дискредитации» армии из-за баннера «Yakutian punk against war»

В отношении музыканта и лидера группы Crispy Newspaper Айхала Аммосова (настоящее имя Игорь Иванов) возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии. Поводом для этого стал баннер со словами Yakutian punk against war («Якутский панк против войны») — его сотрудники центра «Э» помешали повесить на торговом центре в Якутске перед приездом премьер-министра Михаила Мишустина на совещание по поводу лесных пожаров и паводков.

По сообщению республиканского управления МВД, в 2022 году Якутский городской суд трижды привлекал Аммосова к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, ему ранее уже назначали три штрафа по 30 тысяч рублей. «Однако позже подозреваемый разместил на крыше одного из зданий в центре города Якутска баннер с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас Аммосов находится под подпиской о невыезде и помещен в ИВС до 3 сентября.

Источник: SOTA, Управление МВД по Республике Саха–Якутии