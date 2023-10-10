УЕФА отказался от планов допустить к соревнованиям российских юниоров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от планов допустить до европейских турниров российские сборные в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя организации.

По его словам, УЕФА «не удалось найти технического решения, которое бы позволяло играть российским командам».

26 сентября УЕФА выпустил заявление, в котором говорилось, что российские футбольные сборные в возрасте до 17 лет будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и возможности играть на территории России. В заявлении подчеркивалось, что «дети не должны нести ответственность за действия взрослых», а также сообщалось, что дисквалификация взрослых российских сборных продлится до окончания войны в Украине.

4 октября с аналогичным заявлением о допуске к международным соревнованиям российских юниоров в нейтральном статусе выступила Международная федерация футбола (ФИФА).

После публикации этих заявлений ряд стран, в том числе Украина, Англия, Польша, Латвия и Литва, заявили, что будут бойкотировать турниры с участием российских футболистов.

Следующий чемпионат мира по футболу среди команд в возрасте до 17 лет пройдет на Кипре в мае-июне 2024 года. В нем должны принять участие 55 команд. Квалификационные матчи состоятся осенью, а в финальную часть турнира попадут 16 сборных.

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