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УЕФА допустил российские юниорские сборные по футболу до соревнований в нейтральном статусе

20:20 • 26.09.2023

УЕФА смягчил запрет на участие в европейских соревнованиях российских футболистов, допустив до соревнований в нейтральном статусе юниорские сборные в возрасте до 17 лет. Соответствующее решение принял исполнительный комитет организации, сообщается на ее официальном сайте.

«Исполком обратился к руководству УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как женские, так и мужские), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд будут проводится без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России», — говорится в сообщении.

Российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах УЕФА в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В пресс-релизе исполкома организации отмечается, что дисквалификация остальных российских клубов и сборных продлится до окончания войны в Украине.

«УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе», — сказано в сообщении УЕФА.

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