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ФИФА вслед за УЕФА допустила юниорские сборные России до соревнований в нейтральном статусе 

18:50 • 04.10.2023

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила сборные России до 17 лет к чемпионатам мира под эгидой организации. Они смогут выступать без флага, гимна и за пределами России. 

Участвовать в чемпионатах мира женские и мужские юниорские команды России смогут, только если пройдут отборочные турниры. При этом взрослые сборные России по футболу не допустят до турниров ФИФА до окончания войны в Украине. 

В конце сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также разрешил российским юниорским сборным участвовать в европейских соревнованиях. Российские футбольные клубы и сборные отстранили от участия в турнирах УЕФА в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В заявлении о допуске юниорских сборных еще раз подчеркивается, что дисквалификация взрослых команд продлится до окончания войны в Украине.

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