Белый дом может объединить помощь Израилю и Украине. Это позволит выделить деньги Киеву, несмотря на противников среди республиканцев 

В Белом доме рассматривают вариант объединения военной помощи Израилю и Украине в один пакет. Таким образом предполагается преодолеть сопротивление конгрессменов-республиканцев, которые поддерживают выделение помощи Израилю, но выступают против дальнейшего финансирования Киева. Об этом сообщают The Washington Post (WP) и NBC, ссылаясь на нескольких американских чиновников и конгрессменов.

Представитель Белого дома Джон Кирби сказал WP, что США — «экономически жизнеспособная» страна, способная поддерживать оба государства.

Издание отмечает, что среди конгрессменов-республиканцев нашлись как сторонники, так и противники такого решения. В любом случае внести соответствующее предложение в Палату представителей пока не представляется возможным, так так там отсутствует спикер. Прежнего главу нижней палаты американского парламента Кевина Маккарти конгрессмены отправили в отставку 4 октября. Обсуждение кандидатуры нового спикера Палаты представителей должно начаться 10 октября.

В начале октября Байден подписал проект бюджета США на 45 дней. Документ тогда не включал помощь Украине, чтобы не допустить приостановки работы Правительства. Дело в том, что демократы предлагали выделить Киеву шесть миллиардов долларов помощи, а республиканцы были против такого решения.

После начала нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября правительство страны запросило у Вашингтона военную помощь. В частности, речь идет о противоракетах для израильской системы ПРО «Железный купол». В ходе атаки палестинские боевики выпустили по израильским городам несколько тысяч ракет, что привело к истощению запасов боеприпасов израильских систем противоракетной обороны.

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