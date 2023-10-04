Палата представителей США впервые в истории отправила своего спикера в отставку

Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за отставку своего спикера республиканца Кевина Маккарти. Это первый подобный случай в истории страны. Об этом сообщает телеканал CNN.

За отставку Маккарти проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Инициатором голосования стал конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтью Гетц, обвинивший Маккарти в сотрудничестве с демократами.

Поводом для этого стала договоренность Маккарти с конгрессменами от Демократической партии о принятии бюджетной резолюции для финансирования федеральных расходов на 45 дней. Это помогло избежать шатдауна — остановки работы правительства страны.

«Я не буду стремиться снова баллотироваться на пост спикера Палаты представителей. Возможно, я проиграл сегодня, но я боролся за то, во что верю, и я верю в Америку. Служить было честью», — прокомментировал свою отставку сам Маккарти.

Временно исполняющим обязанности спикера Палаты представителей стал республиканец Патрик Макгенри.

Должность спикера Конгресса является третьей по значимости в политической иерархии США. Ранее конгрессмены ни разу не отправляли в отставку своего спикера. Последняя безуспешная попытка это сделать была в 1910 году.

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