Глава Чечни поддержал Палестину 

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину. Соответствующее сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», — написал он.

Кадыров также обратился к мировому сообществу, чтобы «оно хоть один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине», а также к лидерам мусульманских стран, чтобы они призвали Европу и весь Запад, не бомбить «мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков».

«В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям», — добавил Кадыров.

По последним данным, в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибли более 900 человек, еще по меньшей мере 2 616 человек получили ранения. В секторе Газа погибли не менее 687 человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.