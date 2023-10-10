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Глава Чечни поддержал Палестину 

09:13 • 10.10.2023

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину. Соответствующее сообщение опубликовано в его телеграм-канале. 

«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», — написал он. 

Кадыров также обратился к мировому сообществу, чтобы «оно хоть один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине», а также к лидерам мусульманских стран, чтобы они призвали Европу и весь Запад, не бомбить «мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков».

«В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям», — добавил Кадыров. 

По последним данным, в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибли более 900 человек, еще по меньшей мере 2 616 человек получили ранения. В секторе Газа погибли не менее 687 человек.

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