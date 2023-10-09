Не зову тебя Россиею

От «эрэфии» до «Мордора», от «этой страны» до «Оркостана» — противники войны придумывают новые и новые слова, чтобы не называть путинскую Россию Россией. Чего в этом больше — желания дистанцироваться от своей страны или, наоборот, любви к ней и стремления сохранить хотя бы название без негативной коннотации? Филолог Ксения Туркова проследила, как менялось употребление слова «Россия» за последние полтора года, и провела об этом опрос среди своих подписчиков в фейсбуке. Вот что она выяснила.

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20 сентября 2023 года украинская Национальная комиссия по стандартам государственного языка постановила: названия «российская федерация» и «россия» в текстах неофициального характера теперь можно писать с маленькой буквы и это не будет считаться ошибкой. Впрочем, массовое «понижение статуса» в написании этих слов, а также в фамилии российского президента началось задолго до того, как его легализовала комиссия. Практически с начала полномасштабного вторжения России в Украину слова «россия» и «путин», написанные именно так, с маленькой буквы, стали повсеместным явлением, причем не только в блогах, но и в украинских медиа, и в заявлениях чиновников и организаций. В некоторых случаях происходило даже двойное понижение — когда первую букву делали еще меньше, чем все остальные: «россия».

При этом практика замены прописной на строчную оказалась актуальна не только для украинцев, которые страдают от вооруженной агрессии, но и для россиян, которые поддерживают Украину и выступают против войны. Более того, само называние страны происхождения стало даваться им с большим трудом, потребовало какой-то замены, которая могла бы помочь им выразить свои взгляды и чувства по отношению к происходящему.

В первую очередь в ход пошла аббревиация: замена «России» на «РФ» — как в текстах, так и в устной речи. «Я стал довольно часто употреблять аббревиатуру РФ, которую прежде не использовал никогда», «Хочется как бы подчеркивать, что речь о режиме, а не о более широком понятии “Россия”», — признаются пользователи фейсбука в комментариях к вопросу о том, стали ли они по-другому называть Россию после начала войны. «В слове “Россия” мне слышится надрыв, песня Зыкиной. Так что я чаще пишу “рф”», — прокомментировала писательница Дина Сабитова.

Интересно, что в этом случае используется тот же механизм, что и в паре «война — СВО»: в бездушной аббревиатуре не содержится никаких намеков на военные действия, трагедию и масштаб события, сокращение звучит просто как некий нейтральный термин, массовое использование которого притупляет ощущение происходящего. Власть использует аббревиатуру СВО в манипулятивных целях — чтобы отстраниться от преступлений, которые совершает. В свою очередь, те, кто выступает против войны, используют аббревиатуру РФ, чтобы отстраниться от действий режима, с которым себя не ассоциируют: есть Россия, а есть РФ — конкретный политический режим.

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Назвать этот режим по имени — еще один способ отстраниться от того, что он совершает. Многие признаются: после начала войны вместо «Россия» стали говорить «путинская Россия», поскольку важно уточнить, что имеется в виду не Россия как таковая, а страна при текущей власти. «Чаще стал произносить “путинская Россия” или просто “Кремль” по отношению ко всей стране», «Чаще использую теперь РФ, но если речь идет о каких-то действиях властей страны, то — “Кремль”, “Путин сделал то-то и то-то, высказался так-то и так-то”», — комментируют россияне.

Еще более радикальный способ осудить происходящее через название страны происхождения — перейти на оскорбительные наименования: «Мордор», «Раша», «Оркостан». Интересно, что россияне, которые до войны не могли даже представить себе употребления таких слов в переписке или разговоре, стали к ним намного более толерантны. «С близкими все чаще говорю “Рашка”, чего до войны никогда себе не позволяла», — признается одна из участниц опроса в фейсбуке. «Изменился, как сказали бы лингвисты, рецептивный компонент, — отмечает филолог Татьяна Шахматова. — Я перестала реагировать на использование слова “рашка”. До войны меня это коробило, теперь воспринимается как одно из возможных наименований, особенно если так говорят украинцы или сами россияне. Впрочем, ни от кого другого и не слышала. Но сама так не говорю».

Впрочем, в названии «Оркостан» многим слышатся нотки расизма и имперскости. «Меня, как родившуюся и всю жизнь проведшую в Узбекистане перед отъездом в США, всегда немного коробит “стан”, ибо мне ощущается несколько пренебрежительное отношение к среднеазиатским республикам. Я называю “Оркия”», — такой комментарий оставила одна из участниц дискуссии (авторское написание сохранено).

Тут стоит напомнить, что на распространенное в начале войны наименование «орки» по отношению к российским военным якобы обиделись сами орки. Обращение «от имени мировой диаспоры орков» из «Властелина колец» появилось на сайте украинской зоозащитной организации UAnimals. В видеоролике переозвученные орки просят не сравнивать их с россиянами: «Орки не будут целиться в женщин и детей, красть стиральные машинки и гадить на ковры. Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми», — говорится в обращении.

В ход идет и обсценная лексика: «Появилось устойчивое словосочетание “моя охуевшая родина” — оно как бы не мое личное, а узко-дружеское», — пишет одна из участниц опроса. И в приведенном ею словосочетании, и в наименовании «путинский режим», и в оскорбительных названиях типа «Оркостан» и «Мордор» есть намерение называть агрессора по имени, как бы вынести ему приговор или, по крайней мере, диагноз. Однако есть и движение в противоположную сторону — в сторону большей абстракции. Некоторые участники опроса сознались, что вместо «в России» стали чаще говорить «там», то есть использовать указательное наречие для страны, которую просто не хочется называть. «Словно внутренний голос не рекомендует произносить», — поделился ощущениями один из комментаторов в фейсбуке.

Еще один способ избежать слова, которое некомфортно произносить, — заменить его иностранным. Именно так часто поступают те, кто уехал из России в страны, где ее название звучит совсем по-другому. «С тех пор как живу в Латвии (а переехал через две недели после начала войны), чаще стал называть ее по-латышски Криевия», — признается Юрий Бершидский, журналист издания The Insider, которое в России объявили нежелательной организацией. Проблема с названием легко решается и в Финляндии: Россия по-фински называется Веная (Venäjä).

Наконец, вместо России можно использовать название конкретной географической точки, и в свете разговоров о подъеме самосознания и субъектности отдельных российских регионов этот способ становится особенно актуальным. «Я стала гораздо чаще говорить “в Сибири” — откуда я родом, — чем в “России”, и по другим людям тоже замечаю. Люди стали говорить “Я из Бурятии”, “из Башкортостана”, Россия стала гораздо меньше использоваться как общее объединяющее слово. Могу и “в Московии” сказать, если речь идет о том, что внутри МКАД», — рассказывает участница опроса.

Впрочем, очень много и тех, для кого ничего не изменилось, — и у них на это свои причины. Журналист из Великобритании Александр Смотров видит в использовании оскорбительных наименований уподобление российской пропаганде. «Есть множество других способов выразить боль, презрение, негодование и все эти чувства, которые мы все разделяем», — заключает он. Его поддерживает и ведущая «Эха» Ольга Бычкова. «У меня есть личное правило (профессионального происхождения) — всегда использовать только корректно-нейтральные названия и имена, в любом контексте», — пишет она.

Те, кто придерживаются схожей точки зрения, признаются: им важны не форма, а содержание — есть ощущение бесконечной трагедии и безысходности, а ненависти нет. «Мне кажется, что всякие новоизобретенные инвективы не помогают делу, а только затемняют суть. Называю, как и раньше, просто наполнение слова поменялось», — пишет поэт Геннадий Каневский.

Впрочем, объяснить то, что в подходе к названию ничего не поменялось, можно и по-другому. По мнению журналистки Марии Строевой, в «Оркостанах», «Мордорах» и других относительно нейтральных заменах нет нужды, поскольку само слово «Россия» стало ругательством. «Название настолько дискредитировано, что сильнее не обозвать», — считает она.

Все эти наблюдения за собственным отношением к названию страны и тому, как это отношение меняется, говорят об одном: у говорящих возникает ощущение некоей психолингвистической ловушки, из которой они пытаются найти выход. Социальный психолог, профессор Колумбийского университета Светлана Комиссарук называет поиск новых наименований минимальным вкладом в то, чтобы проявить свое отношение к происходящему. «Когда есть некое коллективное обвинение, хочется показать, что ты не принадлежишь к чему-то большому, что ты думаешь иначе. Нам хочется быть на правильной стороне и не присоединять себя к насильнику. Это легкий, в чем-то примитивный, но действенный способ присоединиться к добру и отмежеваться от зла», — заключает Комиссарук.