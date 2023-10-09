В Висаитовском районном суде Грозного не состоялось первое заседание по существу по делу Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана (часть 2 статьи 148 УК). Об этом сообщили Sota и «Кавказский узел». Из-за неявки подсудимого и потерпевших заседание перенесли на 13 октября.

При этом в суд приехали родители Никиты Журавеля и его адвокат. Последний рассказал «Кавказскому узлу», что в последний раз он видел своего подзащитного две недели назад, и что он находился «в нормальном состоянии».

Судья сказал присутствующим, что у него нет информации, почему Журавеля не доставили в суд, передает РИА «Новости». В пресс-службе суда агентству сообщили, что потерпевшими по этому делу выступают 13 имамов мечетей Грозного.

19 мая в сети распространилось видео с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. 21 мая Следственный комитет сообщил о задержании 19-летнего студента Никиты Журавеля. На допросе он сказал, что совершил акцию по заданию «украинских спецслужб», и что должен был получить за нее 10 тысяч рублей.

Суд Волгограда 22 мая арестовал Журавеля. Его обвинили в оскорблении чувств верующих и практически сразу передали чеченским силовикам. Министр национальной политики республики Ахмед Дудаев утверждал, что это якобы было сделано по инициативе федеральных органов власти.

25 сентября глава Чечни Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам жестоко избивает Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал», — написал Кадыров про своего сына. Вскоре после этого Адаму Кадырову присвоили звание героя Чечни.

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