ХАМАС напал на Израиль. Что известно к утру 9 октября

ХАМАС обстрелял Израиль и напал на него с воздуха, воды и земли

Рано утром 7 октября ХАМАС начал один из самых массированных за последние годы ракетных обстрелов территории Израиля, выпустив, по разным данным, от 2200 до 5000 ракет. Ударам подверглись Тель-Авив, а также ряд городов на юге Израиля, в частности, Ашкелон и Сдерот. Затем боевики по земле, воде и воздуху проникли на территорию Израиля, атаковав приграничные поселения и военные объекты. Как писала западная пресса, нападение стало неожиданностью для израильской армии и спецслужб, в результате палестинским боевикам удалось ненадолго захватить контроль над некоторыми израильскими поселениями.

По последним данным, погибли более 700 израильтян и иностранных граждан, более 2200 получили ранения, а еще около сотни были взяты в заложники. Позже появились сообщения, что среди погибших, похищенных и пострадавших мирных жителей есть граждане США, Беларуси, Украины, Германии, Таиланда, Непала и других стран.

В израильских СМИ и соцсетях распространились кадры расстрелянных на дорогах гражданских машин, близ границы с сектором Газа. Также, по данным местных СМИ, в кибуце Реим, где проходил фестиваль электронной музыки Nature Party, обнаружили 260 тел его участников.

Судя по распространившимся в сети видео, палестинским боевикам удалось захватить десятки единиц израильской бронетехники, а также уничтожить несколько танков Merkava, которые до сих пор считались одними из самых защищенных в мире.

Представители ХАМАС заявили, что захватили и доставили в Газу достаточно заложников, чтобы обменять их на всех палестинских заключенных израильских тюрем.

Вечером 8 октября ХАМАС продолжил ракетные обстрелы Израиля. Военное крыло исламистского движения «Аль-Кассам» запустило ракеты в сторону крупнейшего израильского международного аэропорта Бен-Гурион, который находится рядом с Тель-Авивом, пишет CNN.

Кроме того, ХАМАС выпустил 100 ракет в направлении Ашкелона на юге Израиля. В результате атаки, по данным издания Ynet, пострадали три жилых здания. Ранения получили пять человек, среди них 9-летний мальчик.

Израиль объявил войну и нанес сотни ответных авиаударов

Сразу после нападения израильские власти назвали происходящее войной, которую министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал выиграть. Власти объявили о мобилизации резервистов, а армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале в секторе Газа операции «Железные мечи». Сразу после этого десятки израильских самолетов начали наносить удары по целям в секторе Газа.

В ночь на 9 октября ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по более чем 500 целей в секторе Газа, принадлежащих группировкам ХАМАС и «Исламский джихад». Как сообщил Минздрав палестинского анклава, жертвами ответных ударов стали 413 человек, среди которых 78 детей, а еще 2300 получили ранения.

Также сообщается, о разрушении израильской авиацией в секторе Газа десятков зданий, в том числе многоэтажных домов. Палестинские власти утверждают, что израильские военные отказались от практики предупреждения о скором воздушном ударе.

На второй день нападения власти Израиля официально объявили о переходе страны в состояние войны. Был задействован пункт Конституции «40 Алеф», который дает военным полную свободу действий. С этого момента армейское командование самостоятельно принимает все решения и лишь отчитывается об их результатах перед политическим руководством страны. Последний раз этот пункт израильской Конституции был задействован во время войны «Судного дня» в 1973 году.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью Израиля является полное уничтожение ХАМАСа. Он пообещал, что боевики заплатят за нападение «беспрецедентную цену».

Запад осудил нападение ХАМАС, а Иран и «Хезболла» поддержали

Лидеры европейских государств, в частности, Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании осудили нападение ХАМАС и подчеркнули, что Израиль имеет полное право на самооборону.

В свою очередь, США пообещали предоставить Израилю «все необходимое» для защиты своей территории. Позже в Пентагоне сообщили о выдвижении к израильскому побережью ударной группы американского флота во главе с авианосцем «Джеральд Форд».

Российский МИД призвал стороны конфликта «отказаться от насилия и начать переговоры».

В то же время ряд арабских стран поддержали нападение ХАМАС, назвав происходящее войной за свободу Палестины. В частности, об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Савафи.

«Мы поздравляем палестинских бойцов и будем поддерживать их до полного освобождения Палестины и Иерусалима», — сказал он.

При этом власти Ирана отрицают свое участие в причастности к нападению на Израиль. Об этом 9 октября заявила делегация страны в ООН, пишет The Jerusalem Post. Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в подготовке нападения принимали участие иранские спецслужбы и офицеры Корпуса стражей исламской революции.

Тем не менее представители поддерживаемого Ираном и действующего на территории Ливана исламистского движение «Хезболла» поддержали действия ХАМАС и нанесли артиллерийские и ракетные удары по позициям израильских военных на севере страны.

В Москве и Санкт-Петербурге люди несут цветы к зданиям израильских дипмиссий, а силовики пытаются этому помешать

Москвичку Ирину Завзянову доставили в отделение полиции по району Якиманка в центре города. Ее обвинили в «дискредитации» российской армии и после составления протокола отпустили.

Как пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо», внимание силовиков, вероятно, привлекла желто-голубая ленточка на сумке девушки. Завзянову также обязали явиться в отдел 11 октября, для чего — неясно. Также силовики не стали составлять протокол об изъятии плаката и просто его выбросили.

В Москве и Санкт-Петербурге горожане начали приносить цветы и свечи к зданиям посольства и генконсульства Израиля. В столице у всех на подходах к зданию израильского посольства у людей проверяют документы, а в Санкт-Петербурге силовики запретили оставлять цветы, заявив, что это «не согласовано» с представителями дипмиссии.

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