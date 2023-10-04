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Более 20 известных россиян призвали освободить экс-главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна 

16:21 • 04.10.2023

Российские деятели культуры, ученые и бизнесмены в открытом письме призвали освободить бывшего главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, пишет РБК. 

Среди подписантов, в частности, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, хореограф Борис Эйфман, бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, экс-руководитель администрации президента, а ныне председатель совета директоров Московской школы управления Александр Волошин, а также еще 18 человек. 

«Мы обращаемся ко всем, в чьих силах добиться освобождения Рубена Варданяна. Призываем дать ему возможность воссоединиться с семьей и вернуться к созидательной работе во благо людей», — говорится в письме.

Рубена Варданяна задержали азербайджанские пограничники 27 сентября в Лачинском коридоре, когда он пытался уехать из Нагорного Карабаха в Армению. На следующий день его арестовали, обвинив в финансировании терроризма, «создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом» и незаконном пересечении границы. 

Варданян был одним из самых влиятельных бизнесменов России. В 2021 году, по данным Forbes, его состояние оценивалось в один миллиард долларов. После начала войны в Украине, в ноябре 2022 года Варданян отказался от российского гражданства переехал в Нагорный Карабах. 

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