«Больно, не надо!» В сети появилось видео жестокого убийства, предположительно, украинского военнопленного. Еще живому ему отрезают голову

В сети распространилось видео жестокой казни, предположительно, украинского военнопленного. На кадрах два человека в военной форме. Один с желтой повязкой лежит на земле, второй с белой повязкой сидит на нем верхом и ножом отрезает ему голову.

«Больно, не надо!» — кричит жертва. «Работаем, братья, работаем нахуй! Отрезай, ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, нахуй», — подбадривают убийцу голоса за кадром.

В конце видео отрезанную голову демонстрируют на камеру. «В мешок ее, нахуй, и отправить командиру», — комментируют голоса за кадром.

Место и время записи видео по кадрам определить невозможно. Участники казни также пока не идентифицированы.

Видео было опубликовано в закрытом телеграм-канале лидера признанного экстремистским в России «Мужского государства» Владислава Позднякова. Он написал, что убитый — боец одного из украинских «нацбатов».

Видео быстро распространилось в телеграме и соцсетях. После этого в телеграм-канале главы Офиса президента Украины Андрея Ермака появился пост. «За все будет ответ и ответственность», — написал он.

Позже на видео отрегировали в Службе безопасности Украины. В ведомстве сообщили о начале расследования и пообещали найти виновных. «Мы найдем этих нелюдей. Если надо будет — достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Российские официальные лица опубликованное видео никак не комментировали.

Обновлено в 10:50. Добавлен абзац про реакцию СБУ

Источники: Moscow Calling, Андрей Ермак

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