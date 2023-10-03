Бывшего бойца ЧВК Вагнера подозревают в двойном убийстве

В поселке Ермаковское Красноярского края полицейские задержали экс-наемника ЧВК Вагнера по подозрению в двойном убийстве. Об этом пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, 32-летний Денис Степанов в ночь на 3 октября поджег дом, в котором находились две женщины. Baza добавляет, что 68-летняя владелица дома и ее 35-летняя дочь погибли. Мотивы Степанова неизвестны, однако, как сообщается, ранее он угрожал женщинам расправой и неоднократно конфликтовал с односельчанами.

«Сибирь.Реалии» уточняет, что в 2021 году Степанова приговорили к трем с половиной годам колонии за избиение знакомого заслонкой для печи.

Это не первый случай, когда против бывших наемников ЧВК Вагнера возбуждают уголовные дела по тяжким и особо тяжким статьям. Так, накануне стало известно, что 31-летний житель Липецка, воевавший в составе ЧВК Вагнера, поссорился с женой, избил ее, а затем убил ее четырехлетнюю дочь. В конце августа в Волгограде бывшего бойца этой же частной военной компании арестовали по обвинению в изнасиловании школьницы.

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