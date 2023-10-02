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Новости

В Липецке вернувшийся с войны наемник убил свою четырехлетнюю падчерицу

13:00 • 02.10.2023

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве против 31-летнего жителя Липецка, которого обвиняют в убийстве своей четырехлетней падчерицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 1 октября мужчина поссорился с женой, избил ее, а затем напал на ее четырехлетнюю дочь, нанеся ей смертельные травмы. Его задержали, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

В свою очередь, телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» утверждают, что задержанного зовут Владимир, и он в августе приехал домой в отпуск с фронта в Украине, где он воевал в составе ЧВК Вагнера. Местное издание Gorod48 также пишет, что мужчина — наемник, но не уточняет в рядах какой именно ЧВК он воевал.

По данным липецкого издания, у Владимира и раньше возникали конфликты с женой, которую он упрекал в том, что она любит свою дочь от первого брака больше, чем их общих детей.

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