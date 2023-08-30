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В Волгограде бывшего наемника ЧВК Вагнера арестовали по обвинению в изнасиловании школьницы

20:03 • 30.08.2023

Новоаннинский районный суд Волгоградской области арестовал местного жителя по обвинению в изнасиловании 13-летней племянницы. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте суда.

В нем не указано полное имя арестованного и упоминается только первая буква его фамилии. Однако, как заметила «Медиазона», все остальные детали совпадают с делом 35-летнего бывшего наемника ЧВК Вагнера Алексея Хлебникова, которого в середине августа объявили в розыск. 

Как утверждает следствие, Хлебников, угрожая ножом, изнасиловал свою 13-летнюю племянницу в лесу недалеко от хутора Рожновский Новоаннинского района.

Хлебников был неоднократно судим. В 2008 году за кражу и разбой, а в 2018 — за убийство. Тогда тот же Новоаннинский районный суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Там Хлебникова завербовали в ЧВК Вагнера и он отправился воевать в Украину, а летом 2023 года он вернулся домой на хутор под Волгоградом. 

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